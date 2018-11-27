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      В Украине вырос спрос на 1-комнатные квартиры: в Гройсмана дали объяснение

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      В Украине вырос спрос на 1-комнатные квартиры
      В Украине вырос спрос на 1-комнатные квартиры / Shutterstock/Иллюстрация

      В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ отреагировали на обновленные данные Госкомстата по количеству жилья, которое в Украине было введено в эксплуатацию с начала года.

      Как сообщал 24 канал, по данным Государственной службы статистики, за первые 3 квартала 2018 года в Украине было введено в эксплуатацию более 5,2 миллионов квадратных метров жилья – а это 61 180 новых квартир.

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      Количество введенного в эксплуатацию нового жилья в городской и сельской местности разделилось почти поровну.

      Правда, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая цифра уменьшилась более чем на 15%.

      Заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе говорит, что такую ​​динамику можно объяснить "объективными факторами".

      Об этом он написал в своем Facebook.

      Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то введено на 15% меньше жилой площади в новостройках. Объясняется это объективными факторами – рынок становится более равномерным и таким, что стабильно развивается после изрядного бума жилищного строительства в прошлом году,
      – отметил чиновник.

      Парцхаладзе также констатировал, что сегодня в Украине все больше растет спрос на однокомнатные и другие малогабаритные квартиры, что тоже, в свою очередь, влияет на объемы недвижимости, введенной в эксплуатацию.

      Больше новостей из мира недвижимости читайте в разделе Недвижемость24

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Рынок недвижимости Минрегион статистика Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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