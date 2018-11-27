Сколько квартир было введено в эксплуатацию с начала года: данные Госкомстата

За первые 9 месяцев 2018 года в Украине существенно уменьшился ввод в эксплуатацию жилья.

Соответствующие данные по итогам января-сентября 2018 года обнародовала Государственная служба статистики Украины.

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По данным Госстата, за первые 9 месяцев 2018 года введение в эксплуатацию жилья в Украине сократилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – в этом году эта цифра составляет 5 миллионов 231 тысяча квадратных метров.

Эти показатели не учитывают временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

За три квартала текущего года в городах Украины введено в эксплуатацию 3 миллиона 313,3 тысяч квадратных метров (63,3% от общего объема).

В сельской местности этот показатель едва не дотягивает до 2 миллионов квадратов (1 млн 917,7 тыс кв м).

50,2% общего объема жилья было введено в эксплуатацию в одноквартирных домах, 49,7% – в домах с двумя и более квартирами. Количество введенного в эксплуатацию жилья в общежитиях составляет лишь 0,1% от общего числа.

Всего с начала года в эксплуатацию в Украине было введено 61,18 тысяч квартир: в городах – 43,9 тысячи, в селах – 17 300.

Средняя площадь таких помещений составляла 85,5 квадратов. Что интересно, в сельской местности эта цифра составляла 110,8 квадратных метров, а в городах – 75,4 метра квадратных.

Согласно статистическим данным, рост объема ввода жилья зафиксирован в 9 областях Украины, а наибольший спад зафиксирован Винницкой области.

Принятие в эксплуатацию жилья за 3 квартала 2018 года: данные Госкомстата

Цифры с инфографикой в своем Facebook также обнародовал заместитель министра экономического развития и торговли Лев Парцхаладзе.

По данным Минюста, по итогам третьего квартала 2018 года украинцы стали чаще покупать недвижимость.