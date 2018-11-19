Украинцы стали чаще покупать недвижимость: данные Минюста

В Министерстве юстиции отчитываются, что в Украине возросло количество заключенных сделок по купле-продаже недвижимости.

Об этом говорится в данных ведомства об операциях с недвижимым имуществом в третьем квартале 2018 года, опубликованных на сайте Министерства.

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Что интересно, чтобы оформить договоры о покупке недвижимости, украинцы чаще обращаются к частным нотариусам, чем к государственным.

Так, согласно отчету Минюста, в период с июля до сентября 2018 года государственные нотариусы оформили 14 172 договоров на операции с недвижимостью, при этом у частных эта цифра больше в более 10 раз – 166 099 договоров.

Всего за этот период в Украине заключили 180 172 сделки с недвижимостью. В основном они касались операций по купле-продаже недвижимого имущества.

Напомним, с недавних пор выросли суммы, которые должны платить украинцы за операции по купле-продаже недвижимости.