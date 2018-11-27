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      Скільки квартир було введено в експлуатацію від початку року: дані Держстату

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      Введення житла в експлуатацію в Україні скоротилось
      Введення житла в експлуатацію в Україні скоротилось / 24 канал

      За перші 9 місяців 2018 року в Україні суттєво зменшилось введення в експлуатацію житла.

      Відповідні дані за підсумками січня-вересня 2018 року оприлюднила Державна служба статистики України.

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      За даними Держстату, за перші 9 місяців 2018 року введення в експлуатацію житла в Україні скоротилось на 15,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – цьогоріч ця цифра становить 5 мільйонів 231 тисяча метрів квадратних.

      Ці показники не враховують тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму.

      За три квартали поточного року у містах України введено в експлуатацію 3 мільйони 313,3 тисяч метрів квадратних (63,3% від загального обсягу).

      У сільській місцевості цей показник ледь не дотягує до 2 мільйонів квадратів (1 млн 917,7 тис кв м).

      50,2% загального обсягу житла було введено в експлуатацію в одноквартирних будинках, 49,7% – в будинках з двома та більше квартирами. Кількість введеного в експлуатацію житла в гуртожитках становить лише 0,1% від загальної цифри.

      Загалом від початку року в експлуатацію в Україні введено 61,18 тисяч квартир: у містах – 43,9 тисячі, у селах – 17,3 тисяч.

      Середня площа таких помешкань становила 85,5 квадратів. Що цікаво, у сільській місцевості ця цифра становила 110,8 метрів квадратних, а у містах – 75,4 метри квадратних.

      Згідно з статистичними даними, зростання обсягу введення житла зафіксовано в 9 областях України, а найбільший спад зафіксований Вінницькій області.

      нерухомість житло прийняття в експлуатацію
      Прийняття в експлуатацію житла за 3 квартали 2018 року: дані Держстату

      Цифри з інфографікою у своєму Facebook оприлюднив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Лев Парцхаладзе.

      За даними Мін'юсту, за підсумками третього кварталу 2018 року українці стали частіше купувати нерухомість.

      Більше новин зі світу нерухомості читайте у розділі Нерухомість24

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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