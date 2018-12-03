В Украине начали действовать новые строительные нормы: что изменилось

С 1 декабря 2018 года в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы (ГСН) относительно фасадной теплоизоляции.

Об этом в своем Facebook напомнил заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

Читайте также: Теплые кредиты: как утеплить жилье с помощью государства

Новые строительные нормы предусматривают внедрение европейских требований к энергомодернизации фасадов.

По словам чиновника, соблюдение этих норм позволит украинцам ежегодно экономить до 15% тепла.

Он привел подсчеты специалистов, согласно которым, при условии термомодернизации 3% зданий ежегодно для Украины в целом экономия может составить примерно 3 миллиарда гривен.

Это также позволит на 15-20% повысить срок эксплуатации зданий.

На сегодня приблизительный срок эксплуатации зданий составляет 100 лет, и проведение таких теплоизоляционных мероприятий продлит им жизнь еще до 20 лет,

– цитирует Парцхаладзе пресс-служба Кабмина.

Нормы распространяются на проектирование конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией жилых, общественных и промышленных зданий, а также сооружений во время нового строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Что такое Государственные строительные нормы (ГСН)? Это обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.



ГСН, в частности, предусматривают требования к проектированию конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией, требования к обеспечению их эксплуатационной пригодности, контроля качества и тому подобное.