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      В Украине начали действовать новые строительные нормы: что изменилось

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      В Украине начали действовать новые требования к теплоизоляции фасадов
      В Украине начали действовать новые требования к теплоизоляции фасадов / alprom.org

      С 1 декабря 2018 года в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы (ГСН) относительно фасадной теплоизоляции.

      Об этом в своем Facebook напомнил заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

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      Новые строительные нормы предусматривают внедрение европейских требований к энергомодернизации фасадов.

      По словам чиновника, соблюдение этих норм позволит украинцам ежегодно экономить до 15% тепла.

      Он привел подсчеты специалистов, согласно которым, при условии термомодернизации 3% зданий ежегодно для Украины в целом экономия может составить примерно 3 миллиарда гривен.

      Это также позволит на 15-20% повысить срок эксплуатации зданий.

      На сегодня приблизительный срок эксплуатации зданий составляет 100 лет, и проведение таких теплоизоляционных мероприятий продлит им жизнь еще до 20 лет,
      – цитирует Парцхаладзе пресс-служба Кабмина.

      Нормы распространяются на проектирование конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией жилых, общественных и промышленных зданий, а также сооружений во время нового строительства, реконструкции или капитального ремонта.

      Что такое Государственные строительные нормы (ГСН)? Это обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

      ГСН, в частности, предусматривают требования к проектированию конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией, требования к обеспечению их эксплуатационной пригодности, контроля качества и тому подобное.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Энергоэффективность Законодательство Строительство
      Источник: 24 канал
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