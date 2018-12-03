Зима набирает обороты – самое время утеплиться. А в государственном бюджете предусмотрены деньги на помощь гражданам по проведению энергоэффективных мероприятий. Это значит, что государство частично покроет расходы на приобретение оборудования и средств для утепления вашего дома. Как это сделать – выяснял 24 канал.

Что именно кредитуют "теплые кредиты"

"Теплые кредиты" – это программы помощи при утеплении жилья, правительственные и местные. Как они работают: вы берете кредит в банке, чтобы утеплить стены, купить энергоэффективный котел или энергосберегающие окна, или и вовсе – чтобы установить индивидуальный тепловой пункт для многоквартирного дома (если вы ОСМД или ЖСК). Государство возмещает вам часть затрат – просто возвращает на ваш счет в банк деньги, предусмотренные бюджетом на эти программы. Таким образом – сможете сэкономить до 20-50% на оплате счетов за коммунальные услуги. И создадите комфорт и уют в своих жилищах.

Читайте также: Как экономить газ и тепло: 20 доступных способов

Как получить кредит на утепление

1. Принять решение о внедрении энергоэффективных мероприятий.

2. Обратиться к уполномоченному банка и предоставить пакет документов для получения кредита на приобретение энергоэффективного оборудования или материалов (перечень документов определяется банком). Кредитуют эту программу – государственные "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "ПриватБанк".

3. Получить кредит.

4. Предоставить банку счета фактуры, акты выполненных работ и др. – подтвердить целевое использование кредитных денег.

5. Если заемщик-субсидиант, то обязательно подать копии документов (сообщений или справок и т. п.), подтверждающих назначение физическому лицу субсидии.

Кредитование населения

Кредитует "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

На что дают деньги:

- на приобретение котла с использованием любых видов топлива и энергии (кроме природного газа и электроэнергии) с возмещением от 20% до 35% от суммы кредита (максимум 12 тысяч гривен);

- на приобретение энергоэффективного оборудования и/или материалов с возмещением 35% от суммы кредита (максимум 14 тысяч гривен).

Условия кредитования:

- сумма кредита – от 1 000 до 50 000 гривен;

- первоначальный взнос – от 10% стоимости товара;

- срок – до 3 лет;

- процентная ставка – 17,99 % годовых;

- разовая комиссия – 4,3 % от суммы кредита.

Кредитование ОСМД и ЖСК

Кредитует "ПриватБанк" и "Укргазбанк". Государство компенсирует от 40 до 70% суммы кредита.

На что дают деньги:

- установка индивидуального теплового пункта;

- утепление дома;

- установка энергоэффективных окон;

- модернизация систем общего освещения.

Условия кредитования:

- срок-до 7 (в" Приватбанке") и до 10 (в" Укргазбанке") лет;

- сумма – до 2 миллионов гривен (без аванса) – в "Приватбанке", до 10 000 000 – в "Укргазбанке";

- ставка – до 18% годовых в "Приватбанке", и 18,5% – в "Укргазбанке";

- обеспечение – без залога.

Кредитование МСБ

"Укргазбанк" имеет программу для малого и среднего бизнеса. Но предпринимателям государство кредит не возмещает.

Деньги дают на:

- установка или замена окон/дверей (светопрозрачных конструкций с энергосберегающим стеклом, в том числе окна и двери (кроме однокамерных) и соответствующее дополнительное оборудование и материалы к ним).

Условия кредитования:

- сумма кредита: от 5 до 100 тысяч гривен (до 70% от стоимости оборудования, материалов и работ, определенной поставщиком (аккредитованным партнером банка);

- срок кредитования – от 3 до 12 месяцев;

- процентная ставка – от 19,0 % годовых;

- комиссия – 0,3 % от суммы кредита, определенной в кредитном договоре (без НДС). Оплачивается ежемесячно;

- обеспечение кредита – поручительство юридического или физического лица.

Как государство возместит свое обязательство

Каждый банк-участник программы ежемесячно формирует и подает в Госэнергоэффективности реестры заемщиков, которые имеют право на получение возмещения. В течение 5 дней Госэнергоэффективности перечисляет соответствующие средства на банковские счета для их дальнейшего перечисления заемщикам. В целом процесс возврата занимает до 2 месяцев.

Региональные программы

На местах существуют также собственные программы удешевления "теплых" кредитов. В разных регионах состояние дел разное. На сайте Госэнергоэффективности есть интерактивная карта, где можно проверить, профинансирована ли в конкретном населенном пункте такая программа.



Так выглядит положение дел с финансированием местных программ "теплого" кредитования

Как "теплые кредиты" финансируются государством

В госбюджете на 2019 год на эти цели предусмотрено 400 миллионов гривен. В 2018 сумма была такая же.

Правда, в этом году финансирование "теплых кредитов" началось в апреле, а в 30 августа банки приостановили это кредитование – потому что закончились выделенные бюджетом деньги. В октябре 2018 Кабмин выделил еще 100 миллионов гривен, чтобы продлить действие программы.

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук пообещал, что в случае стремительно растущего спроса населения и ОСМД на "теплые кредиты" в следующем году будет инициировано обращение в Кабинет министров Украины и парламент о необходимости увеличения объема финансирования этой программы.

По информации Сергея Савчука, программой "теплых кредитов" за 4 года воспользовались более 500 тысяч украинских семей. За все время своего действия программа способствовала инвестированию около 7 миллиардов гривен в экономику страны, а возмещение из госбюджета составило более 2,3 миллиарда гривен.

Читайте также: Индивидуальное или централизованное: какому отоплению отдают предпочтение застройщики