Теплые кредиты: как утеплить жилье с помощью государства
Зима набирает обороты – самое время утеплиться. А в государственном бюджете предусмотрены деньги на помощь гражданам по проведению энергоэффективных мероприятий. Это значит, что государство частично покроет расходы на приобретение оборудования и средств для утепления вашего дома. Как это сделать – выяснял 24 канал.
Что именно кредитуют "теплые кредиты"
"Теплые кредиты" – это программы помощи при утеплении жилья, правительственные и местные. Как они работают: вы берете кредит в банке, чтобы утеплить стены, купить энергоэффективный котел или энергосберегающие окна, или и вовсе – чтобы установить индивидуальный тепловой пункт для многоквартирного дома (если вы ОСМД или ЖСК). Государство возмещает вам часть затрат – просто возвращает на ваш счет в банк деньги, предусмотренные бюджетом на эти программы. Таким образом – сможете сэкономить до 20-50% на оплате счетов за коммунальные услуги. И создадите комфорт и уют в своих жилищах.
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Как получить кредит на утепление
1. Принять решение о внедрении энергоэффективных мероприятий.
2. Обратиться к уполномоченному банка и предоставить пакет документов для получения кредита на приобретение энергоэффективного оборудования или материалов (перечень документов определяется банком). Кредитуют эту программу – государственные "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "ПриватБанк".
3. Получить кредит.
4. Предоставить банку счета фактуры, акты выполненных работ и др. – подтвердить целевое использование кредитных денег.
5. Если заемщик-субсидиант, то обязательно подать копии документов (сообщений или справок и т. п.), подтверждающих назначение физическому лицу субсидии.
Кредитование населения
Кредитует "Ощадбанк" и "Укргазбанк".
На что дают деньги:
- на приобретение котла с использованием любых видов топлива и энергии (кроме природного газа и электроэнергии) с возмещением от 20% до 35% от суммы кредита (максимум 12 тысяч гривен);
- на приобретение энергоэффективного оборудования и/или материалов с возмещением 35% от суммы кредита (максимум 14 тысяч гривен).
Условия кредитования:
- сумма кредита – от 1 000 до 50 000 гривен;
- первоначальный взнос – от 10% стоимости товара;
- срок – до 3 лет;
- процентная ставка – 17,99 % годовых;
- разовая комиссия – 4,3 % от суммы кредита.
Кредитование ОСМД и ЖСК
Кредитует "ПриватБанк" и "Укргазбанк". Государство компенсирует от 40 до 70% суммы кредита.
На что дают деньги:
- установка индивидуального теплового пункта;
- утепление дома;
- установка энергоэффективных окон;
- модернизация систем общего освещения.
Условия кредитования:
- срок-до 7 (в" Приватбанке") и до 10 (в" Укргазбанке") лет;
- сумма – до 2 миллионов гривен (без аванса) – в "Приватбанке", до 10 000 000 – в "Укргазбанке";
- ставка – до 18% годовых в "Приватбанке", и 18,5% – в "Укргазбанке";
- обеспечение – без залога.
Кредитование МСБ
"Укргазбанк" имеет программу для малого и среднего бизнеса. Но предпринимателям государство кредит не возмещает.
Деньги дают на:
- установка или замена окон/дверей (светопрозрачных конструкций с энергосберегающим стеклом, в том числе окна и двери (кроме однокамерных) и соответствующее дополнительное оборудование и материалы к ним).
Условия кредитования:
- сумма кредита: от 5 до 100 тысяч гривен (до 70% от стоимости оборудования, материалов и работ, определенной поставщиком (аккредитованным партнером банка);
- срок кредитования – от 3 до 12 месяцев;
- процентная ставка – от 19,0 % годовых;
- комиссия – 0,3 % от суммы кредита, определенной в кредитном договоре (без НДС). Оплачивается ежемесячно;
- обеспечение кредита – поручительство юридического или физического лица.
Как государство возместит свое обязательство
Каждый банк-участник программы ежемесячно формирует и подает в Госэнергоэффективности реестры заемщиков, которые имеют право на получение возмещения. В течение 5 дней Госэнергоэффективности перечисляет соответствующие средства на банковские счета для их дальнейшего перечисления заемщикам. В целом процесс возврата занимает до 2 месяцев.
Региональные программы
На местах существуют также собственные программы удешевления "теплых" кредитов. В разных регионах состояние дел разное. На сайте Госэнергоэффективности есть интерактивная карта, где можно проверить, профинансирована ли в конкретном населенном пункте такая программа.
Так выглядит положение дел с финансированием местных программ "теплого" кредитования
Как "теплые кредиты" финансируются государством
В госбюджете на 2019 год на эти цели предусмотрено 400 миллионов гривен. В 2018 сумма была такая же.
Правда, в этом году финансирование "теплых кредитов" началось в апреле, а в 30 августа банки приостановили это кредитование – потому что закончились выделенные бюджетом деньги. В октябре 2018 Кабмин выделил еще 100 миллионов гривен, чтобы продлить действие программы.
Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук пообещал, что в случае стремительно растущего спроса населения и ОСМД на "теплые кредиты" в следующем году будет инициировано обращение в Кабинет министров Украины и парламент о необходимости увеличения объема финансирования этой программы.
По информации Сергея Савчука, программой "теплых кредитов" за 4 года воспользовались более 500 тысяч украинских семей. За все время своего действия программа способствовала инвестированию около 7 миллиардов гривен в экономику страны, а возмещение из госбюджета составило более 2,3 миллиарда гривен.
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