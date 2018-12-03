Теплі кредити 2018: кредит на утеплення житла - як це зробити

Зима набирає обертів – саме час утеплитися. У державному бюджеті передбачені гроші на допомогу громадянам з проведення енергоефективних заходів. Це значить, що держава частково покриє витрати на придбання обладнання і засобів для утеплення вашого помешкання. Як це зробити – з'ясовував 24 канал.

Що саме кредитують "теплі кредити"

"Теплі кредити" – це програми допомоги при утепленні житла, урядові та місцеві. Як вони працюють: ви берете кредит у банку, щоб утеплити стіни, придбати енергоефективний котел або енергозберігаючі вікна, або й зовсім – щоб встановити індивідуальний тепловий пункт для багатоквартирного будинку (якщо ви ОСББ чи ЖБК). Держава відшкодовує вам частину затрат – просто повертає на ваш рахунок у банк гроші, передбачені бюджетом на ці програми. Таким чином – зможете заощадити до 20-50% на оплаті рахунків за комунальні послуги. І створите комфорт та затишок у своїх оселях.

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Як отримати кредит на утеплення

1. Прийняти рішення про впровадження енергоефективних заходів.

2. Звернутися до уповноваженого банку і надати пакет документів для отримання кредиту на придбання енергоефективного обладнання чи матеріалів (перелік документів визначається банком). Кредитують цю програму державні "Ощадбанк", "Укргазбанк" і "ПриватБанк".

3. Отримати кредит.

4. Надати банку рахунки фактури, акти виконаних робіт тощо – підтвердити цільове використання кредитних грошей.

5. Якщо позичальник – субсидіант, то обов’язково подати копії документів (повідомлень або довідок тощо), що підтверджують призначення фізичній особі субсидії.

Кредитування населення

Кредитує "Ощадбанк" та "Укргазбанк".

На що дають гроші:

- на придбання котла з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) з відшкодуванням від 20% до 35% суми кредиту (максимум 12 тисяч гривень);

- на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів з відшкодуванням 35% суми кредиту (максимум 14 тисяч гривень).

Умови кредитування:

- сума кредиту – від 1 000 до 50 000 гривень;

- початковий внесок – від 10% вартості товару;

- термін – до 3 років;

- процентна ставка – 17,99 % річних;

- разова комісія – 4,3 % від суми кредиту.

Кредитування ОСББ та ЖБК

Кредитує "ПриватБанк" та "Укргазбанк". Держава компенсує від 40 до 70% суми кредиту.

На що дають гроші:

- установка індивідуального теплового пункту;

- упеплення будинку;

- встановлення енергоефективних вікон;

- модернізація систем загального освітлення.

Умови кредитування:

- строк – до 7 (у "ПриватБанку") і до 10 (в "Укргазбанку") років;

- сума – до 2 мільйонів гривень (без авансу) – у "ПриватБанку", до 10 000 000 – в "Укргазбанку";

- ставка – до 18% річних у "ПриватБанку", та 18,5% – в "Укргазбанку";

- забезпечення – без застави.

Кредитування МСБ

"Укргазбанк" має програму для малого та середнього бізнесу. Але підприємцям держава кредит не відшкодовує.

Гроші дають на:

- встановлення або заміну вікон/дверей (світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом, у тому числі вікна та двері (крім однокамерних), та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них).

Умови кредитування:

- сума кредиту: від 5 до 100 тисяч гривень (до 70% від вартості обладнання, матеріалів та робіт, визначеної постачальником (акредитованим партнером банку);

- термін кредитування – від 3 до 12 місяців;

- процентна ставка – від 19,0 % річних;

- комісія – 0,3 % від суми кредиту, визначеної в кредитному договорі (без ПДВ). Сплачується щомісячно;

- забезпечення кредиту – порука юридичної або фізичної особи.

Як держава відшкодує своє зобов'язання

Кожен банк-учасник програми щомісячно формує та подає до Держенергоефективності реєстри позичальників, які мають право на отримання відшкодування. Упродовж 5 днів Держенергоефективності перераховує відповідні кошти на банківські рахунки для їх подальшого перерахування позичальникам. Загалом процес відшкодування займає до 2 місяців.

Регіональні програми

На місцях існують також власні програми здешевлення "теплих" кредитів. У різних регіонах стан справ різний. На сайті Держенергоефективності є інтерактивна карта, де можна перевірити, чи профінансована в конкретному населеному пункті така програма.



Так виглядає стан справ з фінансуванням місцевих програм "теплого" кредитування

Як "теплі кредити" фінансуються державою

У держбюджеті на 2019 рік на ці потреби передбачено 400 мільйонів гривень. У 2018 сума була така сама.

Щоправда, цього року фінансування "теплих кредитів" почалося у квітні, а в 30 серпня банки призупинили це кредитування – бо закінчилися виділені бюджетом гроші. У жовтні 2018 Кабмін виділив ще 100 мільйонів гривень, аби продовжити дію програми.

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук пообіцяв, що у випадку стрімко зростаючого попиту населення та ОСББ на "теплі кредити" у наступному році – буде ініційовано звернення до Кабінету міністрів України та парламенту щодо необхідності збільшення обсягу фінансування цієї програми.

За інформацією Сергія Савчука програмою "теплих кредитів" за 4 роки скористалися понад 500 тисяч українських родин. За весь час своєї дії програма сприяла інвестуванню близько 7 мільярдів гривень в економіку країни, а відшкодування з держбюджету склали більше 2,3 мільярда гривень.

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