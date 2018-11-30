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      Індивідувальне чи централізоване: якому опаленню віддають перевагу забудовники

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      Забудовники все частіше віддають перевагу індивідуальному опаленню у новобудовах
      Забудовники все частіше віддають перевагу індивідуальному опаленню у новобудовах / Shutterstock

      Українські забудовники все частіше передбачають в нових будинках системи індивідуального опалення.

      Зважаючи на проблеми, які із настанням холодів, спостерігаються із запуском міських тепломереж у багатьох регіонах України, така тенденція є цілком виправданою.

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      Переваги індивідуального опалення – очевидні. Власники квартир самі вирішують, яка температура у помешканні буде для них комфортною і мають можливість її регулювати.

      Як свідчать аналітичні дані девелоперської компанії "Сітіконсалт Кепіталс Компані", за два роки – з 2016 до 2018 року встановлення індивідуальних котлів у новобудовах збільшилось з 59% до 66%.

      Аналітики констатують, що частка новоздбудованих житлових комплексів, які передбачають користування міськими тепломережами, у 2016-му й так була невеликою – всього 9%.

      За два роки кількість нових квартир, які підключені до централізованого міського опалення знизилась до 8%.

      ЖК все частіше відмовляються власних котелень на користь індивідуальних котлів у кожній квартирі.

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      З 2016 до 2018 року частка житлових комплексів, де передбачені власні котельні, знизилася з 32% до 26%. Хоча саме цей варіант аналітики називають найоптимальнішим варіантом.

      Незалежність від опалювального сезону, нове надійне обладнання і сучасні мережі, а також мінімальні тепловтрати. Проте не всі забудовники займаються будівництвом своєї котельні, адже це вимагає виділення додаткової земельної ділянки,
      – йдеться у дослідженні.

      забудовники опалення статистика
      Забудовники все частіше віддають перевагу індивідуальному опаленню у квартирах

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      Теги: Новини України Новини нерухомості комунальні послуги Енергетика Опалювальний сезон Ринок нерухомості Енергоефективність
      Джерело: 24 Канал
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