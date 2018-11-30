Индивидуальное или централизованное: какое отопление предпочитают застройщики

Украинские застройщики все чаще предусматривают в новых домах системы индивидуального отопления.

Учитывая проблемы, которые с наступлением холодов наблюдаются с запуском городских теплосетей во многих регионах Украины, такая тенденция вполне оправдана.

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Преимущества индивидуального отопления – очевидны. Владельцы квартир сами решают, какая температура в помещении будет для них комфортной и имеют возможность ее регулировать.

Как свидетельствуют аналитические данные девелоперской компании "Ситиконсалт Кэпиталс Компани", за два года – с 2016 до 2018 год установление индивидуальных котлов в новостройках увеличилось с 59% до 66%.

Аналитики констатируют, что доля новопостроенных жилых комплексов, которые предусматривают использование городских теплосетей, в 2016-м и так была небольшой – всего 9%.

За два года количество новых квартир, которые подключены к централизованному городскому отоплению снизилась до 8%.

ЖК все чаще отказываются от собственных котельных в пользу индивидуальных котлов в каждой квартире.

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С 2016 до 2018 год доля жилых комплексов, где предусмотрены собственные котельные, снизилась с 32% до 26%. Хотя именно этот вариант аналитики называют оптимальным вариантом.

Независимость от отопительного сезона, новое надежное оборудование и современные сети, а также минимальные теплопотери. Однако не все застройщики занимаются строительством своей котельной, ведь это требует выделения дополнительного земельного участка,

– говорится в исследовании.



Застройщики все чаще предпочитают индивидуальное отопление в квартирах