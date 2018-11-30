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      Индивидуальное или централизованное: какое отопление предпочитают застройщики

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      Застройщики все чаще предпочитают индивидуальное отопление в новостройках
      Застройщики все чаще предпочитают индивидуальное отопление в новостройках / Shutterstock

      Украинские застройщики все чаще предусматривают в новых домах системы индивидуального отопления.

      Учитывая проблемы, которые с наступлением холодов наблюдаются с запуском городских теплосетей во многих регионах Украины, такая тенденция вполне оправдана.

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      Преимущества индивидуального отопления – очевидны. Владельцы квартир сами решают, какая температура в помещении будет для них комфортной и имеют возможность ее регулировать.

      Как свидетельствуют аналитические данные девелоперской компании "Ситиконсалт Кэпиталс Компани", за два года – с 2016 до 2018 год установление индивидуальных котлов в новостройках увеличилось с 59% до 66%.

      Аналитики констатируют, что доля новопостроенных жилых комплексов, которые предусматривают использование городских теплосетей, в 2016-м и так была небольшой – всего 9%.

      За два года количество новых квартир, которые подключены к централизованному городскому отоплению снизилась до 8%.

      ЖК все чаще отказываются от собственных котельных в пользу индивидуальных котлов в каждой квартире.

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      С 2016 до 2018 год доля жилых комплексов, где предусмотрены собственные котельные, снизилась с 32% до 26%. Хотя именно этот вариант аналитики называют оптимальным вариантом.

      Независимость от отопительного сезона, новое надежное оборудование и современные сети, а также минимальные теплопотери. Однако не все застройщики занимаются строительством своей котельной, ведь это требует выделения дополнительного земельного участка,
      – говорится в исследовании.

      забудовники опалення статистика
      Застройщики все чаще предпочитают индивидуальное отопление в квартирах

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Энергоэффективность Рынок недвижимости Отопительный сезон Энергетика коммунальные услуги
      Источник: 24 Канал
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