Ціна газу зросла з 690 гривень за 100 кубометрів до 855 гривень. І скільки "зрада" не кричи, а дешевшим газ не стане... Тому треба підходити до питання конструктивно – економити і ставати енергоощадливими. Як це зробити – з'ясовували журналісти сайту "24".

Ми ретельно вивчили, що радять експерти з енергоефективності. І склали список того, що справді варто зробити, щоб берегти тепло і не платити зайвого.

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Лічильники та прилади обліку тепла

Для приватних будинків проблем з обліком газу і тепла не повинно бути – лічильники є у всіх. Для багатоквартирних будинків з центральним опаленням вихід теж існує – уряд вже дозволив встановлювати спеціальні прилади обліку тепла.

1. Тепловий лічильник у квартирі, що підключена до центрального опалення, дає змогу відслідкувати скільки тепла ви отримали та платити тільки за цю кількість.

2. Термостатичний вентиль на радіатор дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті, не платити за "зайве" тепло і не випускати його через вікна.

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Опалювальні прилади

3. Розмір опалювального приладу повинен відповідати розміру приміщення. Його слід вимикати, якщо нікого немає в будинку.

4. Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями.

5. Система "тепла підлога" – спосіб підвести тепло саме туди, де воно найбільше потрібно. Наприклад, під робочий стіл або на ділянку підлоги, де ходять мешканці.

6. Перед початком кожного опалювального сезону слід перевіряти систему. Варто усунути повітряні пробки, відремонтувати місця можливого протікання, звернути особливу увагу на місця з’єднань частин системи. Це дозволить уникнути проривів під час експлуатації системи у холодний період. Тож варто це зробити негайно!

7. Газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15-20 років, варто замінити. З часом ці пристрої втрачають ефективність.

Утеплення – просто і ефективно

Всі 100 відсотків тепла у помешканні можна втратити, якщо ваш будинок геть не утеплений. Відтак – будете змушені гріти повітря знову і знову, а тепліше не ставатиме.

8. Найбільш доступний варіант, який може обрати кожен – утеплити вікна поролоновими смужками, підтягнути дверні петлі та додатково оббити самі двері, задути монтажною піною місця виходу та входу труб з оселі.

9. Утеплення огороджувальних конструкцій – стін, фундаменту, стелі, горища, підвалу, гарантує до 60% збереженого тепла. Для їхнього утеплення використовують: пінополістирол, екструзійний пінополістирол, мінераловатні плити, базальтові плити, енергозберігаючі фарби. Непоганий варіант – спеціальні кількашарові системи утеплення.



Утеплення – простий і ефективний спосіб енергощадливості

10. Вікна з подвійним або потрійним заскленням у кілька разів зменшують втрати тепла.

11. Щільні штори допомагають утримувати тепло в оселі, але заважають надходженню тепла з радіаторів. Тому варто подумати , яка їх довжина буде оптимальна.

12. Товсте покриття на підлозі знижує тепловитрати, які йдуть через неї.

13. Модернізація системи вентиляції, а саме рекуперація тепла, – ефективний спосіб повторного використання теплової енергії повітря, що видаляється з будинку чи споруди, для нагрівання свіжого повітря, що надходить з вулиці.

Гаряча вода і ощадливість

Гаряча вода так само подорожчає внаслідок підвищення цін на газ.

14. Найперше – потрібно встановити лічильники води, якщо у вас центральне водопостачання. Таким чином платитимете тільки за власне споживання.

15. Ощадливіше користуватися змішувачем у вигляді ручки, ніж стандартними двома кранами. Можна встановити комфортну температуру, вмикати та вимикати кран одним рухом, а не крутити крани щоразу, марно витрачаючи воду та гаючи час.

16. Зламаний кран чи зливний бачок – плюс кілька зайвих вилитих намарно ванн, за які заплатите. Дешевше встановити нові прилади.

17. Приймати душ економніше, ніж ванну. Через насадки, які розпилюють воду, витратиться у кілька разів менше води.

18. Для заощадження води під час миття посуду варто встановити подвійну раковину. Тоді можна мити посуд в одній частині, а полоскати – в іншій, і не виливати гарячу воду намарно.

Розморожувати м’ясо, рибу під струменем гарячої води – теж погана ідея. Це марне витрачання води та тепла, плюс знищення корисних речовин продуктів. Розморожуйте м’ясо і рибу поступово у холодильнику.

19. Автоматичні пральні та посудомийні машини заощадять працю, час та ресурси.

"Теплі кредити" від держави

Для економних людей існують програми кредитування.

20. Щоб зекономити на придбанні енергозберігаючого устаткування – можна скористатися урядовою програмою "теплих кредитів".

Що і скільки вона відшкодовує:

20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;

35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб – власників приватних будинків;

40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.

Якщо позичальником є фізична особа, яка отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, то розмір відшкодування становитиме 35% як за напрямком придбання котлів, так і для інших енергоефективних заходів, але не більше 12 000 гривень.

Якщо в складі ОСББ є родини-отримувачі субсидії, таке ОСББ отримує відшкодування у середньозваженому розмірі між 40% і 70%, залежно від кількості квартир-субсидіантів.

Видають "теплі кредити" 4 державні банки: