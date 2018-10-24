Цена газа выросла с 690 гривен за 100 кубометров до 855 гривен. И сколько "зрада" не кричи, а дешевле газ не станет... Поэтому надо подходить к вопросу конструктивно – экономить и становиться энергосберегающими. Как это сделать – выясняли журналисты сайта "24".

Мы тщательно изучили, что советуют эксперты по энергоэффективности. И составили список того, что действительно стоит сделать, чтобы беречь тепло и не платить лишнего.

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Счетчики и приборы учета тепла

Для частных домов проблем с учетом газа и тепла не должно быть – счетчики есть у всех. Для многоквартирных домов с центральным отоплением выход тоже существует – правительство уже позволило устанавливать специальные приборы учета тепла.

1. Тепловой счетчик в квартире, которая подключена к центральному отоплению, позволяет отследить сколько тепла вы получили и платить только за это количество.

2. Термостатический вентиль на радиатор позволит контролировать температуру в доме, квартире или отдельной комнате, не платить за "лишнее" тепло и не выпускать его из окна.

Отопительные приборы

3. Размер отопительного прибора должен соответствовать размеру помещения. Его следует выключать, если никого нет дома.

4. Отопительные приборы и радиаторы будут более эффективными, если их не закрывать мебелью, тяжелыми шторами, одеждой или декоративными панелями.

5. Система "теплый пол" – способ подвести тепло именно туда, где оно больше всего нужно. Например, рабочий стол или на участок пола, где ходят жители.

6. Перед началом каждого отопительного сезона следует проверять систему. Стоит устранить воздушные пробки, отремонтировать места возможного протекания, обратить особое внимание на места соединений частей системы. Это позволит избежать прорывов во время эксплуатации системы в холодный период. Поэтому стоит это сделать немедленно!

7. Газовую колонку или бойлер, которые отработали 15-20 лет, следует заменить. Со временем эти устройства теряют эффективность.

Утепление – просто и эффективно

Все 100 процентов тепла в помещении можно потерять, если ваш дом совсем не утеплен. Затем – будете вынуждены греть воздух снова и снова, а теплее не будет становиться.

8. Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый – утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить сами двери, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.

9. Утепление ограждающих конструкций – стен, фундамента, потолка, чердака, подвала, гарантирует до 60% сохраненного тепла. Для их утепления используют: пенополистирол, экструзионный пенополистирол, минераловатные плиты, базальтовые плиты, энергосберегающие краски. Неплохой вариант – специальные многослойные системы утепления.

Утепление – простой и эффективный способ энерго бережливости

10. Окна с двойным или тройным остеклением в несколько раз уменьшают потери тепла.

11. Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов. Поэтому стоит подумать, какая их длина будет оптимальной.

12. Толстое покрытие на полу снижает теплопотерю, которая идет через него.

13. Модернизация системы вентиляции, а именно рекуперация тепла, – эффективный способ повторного использования тепловой энергии воздуха, удаляемого из здания или сооружения, для нагрева свежего воздуха, поступающего с улицы.

Горячая вода и бережливость

Горячая вода так же подорожает в результате повышения цен на газ.

14. Прежде всего – нужно установить счетчики воды, если у вас центральное водоснабжение. Таким образом будете платить только за собственное потребление.

15. Эффективнее пользоваться смесителем в виде ручки, чем стандартными двумя кранами. Можно установить комфортную температуру, включать и выключать кран одним движением, а не крутить краны каждый раз, бесполезно тратя воду и теряя время.

16. Сломанный кран или сливной бачок – плюс несколько лишних литых напрасно ванн, за которые заплатите. Дешевле установить новые приборы.

17. Принимать душ экономнее, чем ванну. Через насадки, которые распыляют воду, потратится в несколько раз меньше воды.

18. Для экономии воды во время мытья посуды следует установить двойную раковину. Тогда можно мыть посуду в одной части, а полоскать – в другой, и не выливать горячую воду напрасно.

Размораживать мясо, рыбу под струей горячей воды – тоже плохая идея. Это пустая трата воды и тепла, плюс уничтожение полезных веществ продуктов. Размораживайте мясо и рыбу постепенно в холодильнике.

19. Автоматические стиральные и посудомоечные машины сэкономят труд, время и ресурсы.

"Теплые кредиты" от государства

Для экономных людей существуют программы кредитования.

20. Чтобы сэкономить на приобретении энергосберегающего оборудования – можно воспользоваться правительственной программой "теплых кредитов".

Что и сколько она возмещает:

20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение негазовых/неэлектрических котлов для физических лиц;

35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов для физических лиц – владельцев частных домов;

40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) для ОСМД/ЖСК, как юридических лиц, для общедомовых мероприятий.

Если заемщиком является физическое лицо, получающее субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, то размер возмещения составит 35% как по направлению приобретения котлов, так и для других энергоэффективных мероприятий, но не более 12 тысяч гривен.

Если в составе ОСМД есть семьи-получатели субсидии, такое ОСМД получает возмещение в средневзвешенном размере между 40% и 70%, в зависимости от количества квартир-субсидиантов.

Выдают "теплые кредиты" 4 государственных банка: