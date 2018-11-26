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      Якою є динаміка обсягів будівництва в Україні від початку року

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      Обсяги будівництва
      Обсяги будівництва / 24 канал

      Обсяги будівництва в Україні у період від січня до жовтня 2018 року демонструють тенденцію до зростання.

      Відповідні дані озвучив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

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      Так, за підсумками січня-жовтня 2018 року будівельні підприємства України виконали роботи з будівництва на понад 100,5 мільярдів гривень.

      У порівнянні з аналогічним періодом 2017-го року цей показник зріс і становив 106,4%.

      На 6,4% зросли обсяги будівництва в Україні за 10 місяців цього року. Це враховуючи будівельні, монтажні та інші роботи при реконструкції, реставрації, капітального ремонту і новому будівництві,
      – цитує урядовця 100realty.ua.

      Індекс будівництва інженерних споруд становив 112,1%, житлових будівель – 100,8%, нежитлових – 101,3%.

      Щодо географічного розташування, то лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали Одеська область, Дніпропетровська область та Київ.

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      Лише у столиці будівельних робіт виконали на 22,7 мільярдів гривень.

      Більше новин на тему нерухомості читайте у розділі Нерухомість24

      Теги: Новини України Гроші Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво
      Джерело: 24 канал
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