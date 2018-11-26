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      Какова динамика объемов строительства в Украине с начала года

      74 Читати новину українською
      Объемы строительства
      Объемы строительства / 24 канал

      Объемы строительства в Украине в период с января по октябрь 2018 года демонстрируют тенденцию к росту.

      Соответствующие данные озвучил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

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      Так, по итогам января-октября 2018 года строительные предприятия Украины выполнили работы по строительству более чем на 100,5 миллиардов гривен.

      По сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель вырос и составил 106,4%.

      На 6,4% выросли объемы строительства в Украине за 10 месяцев этого года. Это учитывая строительные, монтажные и другие работы при реконструкции, реставрации, капитальном ремонте и новом строительстве,
      – цитирует чиновника 100realty.ua.

      Индекс строительства инженерных сооружений составил 112,1%, жилых зданий – 100,8%, нежилых – 101,3%.

      Относительно географического расположения, то лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Одесская область, Днепропетровская область и Киев.

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      Только в столице строительных работ выполнили на 22,7 миллиардов гривен.

      Больше новостей на тему недвижимости читайте в разделе Недвижимость24

      Теги: Новости Украины Деньги Новости недвижимости Строительство Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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