Какова динамика объемов строительства в Украине с начала года

Объемы строительства в Украине в период с января по октябрь 2018 года демонстрируют тенденцию к росту.

Соответствующие данные озвучил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

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Так, по итогам января-октября 2018 года строительные предприятия Украины выполнили работы по строительству более чем на 100,5 миллиардов гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель вырос и составил 106,4%.

На 6,4% выросли объемы строительства в Украине за 10 месяцев этого года. Это учитывая строительные, монтажные и другие работы при реконструкции, реставрации, капитальном ремонте и новом строительстве,

– цитирует чиновника 100realty.ua.

Индекс строительства инженерных сооружений составил 112,1%, жилых зданий – 100,8%, нежилых – 101,3%.

Относительно географического расположения, то лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Одесская область, Днепропетровская область и Киев.

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Только в столице строительных работ выполнили на 22,7 миллиардов гривен.

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