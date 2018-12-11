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      В Україні з’явились нові будівельні норми про освітлення і каналізацію: що вони передбачають

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      Нові ДБН про освітлення і каналізацію вступлять в силу 28 лютого 2019
      Нові ДБН про освітлення і каналізацію вступлять в силу 28 лютого 2019 / Getty images/Ілюстрація

      30 листопада були офіційно оприлюдненні нові державні будівельні норми щодо освітлення, водопроводу та каналізації.

      В оновлених нормах, які набудуть чинності в Україні з 28 лютого 2019 року, були внесені суттєві зміни.

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      Про це у своєму Facebook написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

      Зокрема, оновлені ДБН щодо освітлення передбачають такі нововведення:

      при енергозберігаючому будівництві та в тих приміщеннях, де немає вікон, відсутнє денне освітлення чи немає можливості провести електрику рекомендують застосовувати світловоди (спеціальні відбивальні системи) для освітлення природним світлом;

      ДБН будівельні норми освітлення
      Нові ДБН щодо продумування освітлення під час будівництва

      щоб сприяти кращому потрапляння сонячного проміння та підвищити комфорт у приміщеннях територію України за світловим кліматом розділили на 4, а не на 2, як це було раніше.

      ДБН будівництво освітлення
      Нові ДБН щодо освітлення передбачають поділ України на 4 світлокліматичні зони

      Дотепер територія Україна за ресурсами світлового клімату була поділена на 2 світлокліматичні зони: до однієї входили Одеська область та Крим, а до іншої – решта регіонів України.

      Щодо водопроводу та каналізації оновлені ДБН передбачатимуть такі зміни:

      з'явиться можливість автоматичного моніторингу тиску в системах холодного та гарячого водопостачання, зокрема, щоб оперативно реагувати на аварійні ситуації;

      загалом має бути підвищена робота каналізації.

      Нагадаємо, з 1 грудня в Україні вступили в дію нові державні будівельні норми (ДБН) щодо фасадної теплоізоляції.

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      Теги: Новини нерухомості Енергоефективність Новини України Законодавство Новини нерухомості України Будівництво Мінрегіон
      Джерело: 24 канал
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