Повітряну тривогу в області оголосили орієнтовно о 00:23 4 травня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку.

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Що відбувається на Харківщині

Група ворожих БпЛА з Бєлгородщини курсом на південний захід,

– повідомили військові станом на 00:19 4 травня.

У телеграм-каналах написали, що в регіоні працює ППО, а область атакують "Шахеди".

Орієнтовно о 00:14 у моніторингових телеграм-каналах написали про перші два дрони невстановленого типу, о 00:31, що ворог запустив ще два безпілотники.

Станом на 00:33 в регіоні працює ППО.

У Харкові пролунали вибухи

У моніторингових каналах написали, що станом на 00:44 два безпілотники летіли з Заходу у напрямку Харкова. Орієнтовно о 00:47 у Харкові пролунали вибухи.

Харків – негайно в укриття!

– заявили Повітряні сили ЗСУ о 00:52.

Вже орієнтовно о 00:56 Суспільне написало про другий вибух у Харкові, о 00:59 – ще один вибух. Станом на 1:00 Повітряні сили ЗСУ попередили, що на місто ще летіли "Шахеди".

Міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що станом на 1:00 повідомив, що місто під ворожим ударом. Він закликав людей бути обережними.

Вже о 1:04 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що частина "Шахедів" продовжує рух в південному напрямку курсом на Дніпропетровщину.

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