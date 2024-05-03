Очільник Харківської ОВА розповів, що окупанти знову приступили до штурмових дій, які ведуть протягом 10 останніх місяців. Раніше українська розвідка підтвердила, що Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей, пише 24 Канал.

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Що кажуть в ОВА про загрозу наступу на Харківщину

Олег Синєгубов розповів, що російські загарбники періодично змінюють напрямок атак. Зокрема, на Куп'янському напрямку – це Синьківка та Табаївка, де тривають активні бойові дії.

Щодо можливості відкриття нової лінії фронту говорити поки зарано. Адже тих сил, які там є, їх недостатньо у порівнянні з Куп'янським напрямком, де ворог проводить активні бойові дії,

– заявив Синєгубов.

Він запевнив, що влада вживає всіх необхідних заходів щодо готовності та протидії викликам, які можуть бути.

Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині: дивіться відео

Очільник Харківської ОВА пояснив, що для відкриття нової лінії фронту російська армія має зосередити угрупування щонайменше зі 100 тисяч військовослужбовців. Наразі такого скупчення в окупантів немає.

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Росія стягує сили та техніку на Куп'янський напрямок