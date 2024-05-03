Офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що основна стратегія окупанта – змусити жителів Харкова й Одеси залишити свої міста. Росія транслює регулярні ІПСО, вкидаючи фейкові відео про те, що начебто там відбувається евакуація та жити далі у цих містах "неможливо". Він додав, що це так звана стратегія розм'якшення фронту.
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Чи є загроза для Одеси та Харкова
Березовець зазначив, що прямої небезпеки початку воєнних дій в Одесі зараз немає, адже російський Чорноморський флот фактично знищений та деморалізований. Загроза для Харкова ж існує.
Харків найбільш ласий шматок для росіян. Оскільки ми маємо величезний спільний кордон (з Росією – 24 Канал), то небезпека початку наступальної операції є абсолютно очевидною,
– сказав офіцер ЗСУ.
Чому Росія обстрілює Одесу
Російські військові останніми днями дуже сильно обстрілюють Одесу. Тарас Березовець вважає, що це така помста ворога, адже у перші місяці повномасштабного вторгнення місто майже не атакували.
Окупанти зрозуміли, що фронт на півдні рухатися не буде і шансів зайти в Одесу немає. Місто чітко проявило свою позицію проти окупантів. Їхні дії можна вважати актом помсти одеситам, які не скорилися перед Владіміром Путіним, бо в абсолютної більшості жителів антиросійські настрої,
– зауважив він.
Удар по Одесі 29 квітня: що відомо
- В Одесі відбувся потужний вибух. Повітряні сили попереджали про можливу загрозу використання балістичного озброєння. В Одеській ОВА офіційно підтвердили ракетний удар по місту.
- Росія вдарила по Одесі, що призвело до жертв серед цивільного населення, мовиться про загиблих та поранених. За попередніми даними, удар міг бути нанесений касетною ракетою "Іскандер".
- Внаслідок ракетного обстрілу росіянами Одеси загинуло 6 людей. В ОВА повідомляють і про поранених – 37 людей, з яких 25 перебувають у лікарні. Пошкоджено також житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.