Офіцер ЗСУ та політолог Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що основна стратегія окупанта – змусити жителів Харкова й Одеси залишити свої міста. Росія транслює регулярні ІПСО, вкидаючи фейкові відео про те, що начебто там відбувається евакуація та жити далі у цих містах "неможливо". Він додав, що це так звана стратегія розм'якшення фронту.

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Чи є загроза для Одеси та Харкова

Березовець зазначив, що прямої небезпеки початку воєнних дій в Одесі зараз немає, адже російський Чорноморський флот фактично знищений та деморалізований. Загроза для Харкова ж існує.

Харків найбільш ласий шматок для росіян. Оскільки ми маємо величезний спільний кордон (з Росією – 24 Канал), то небезпека початку наступальної операції є абсолютно очевидною,

– сказав офіцер ЗСУ.

Чому Росія обстрілює Одесу

Російські військові останніми днями дуже сильно обстрілюють Одесу. Тарас Березовець вважає, що це така помста ворога, адже у перші місяці повномасштабного вторгнення місто майже не атакували.

Окупанти зрозуміли, що фронт на півдні рухатися не буде і шансів зайти в Одесу немає. Місто чітко проявило свою позицію проти окупантів. Їхні дії можна вважати актом помсти одеситам, які не скорилися перед Владіміром Путіним, бо в абсолютної більшості жителів антиросійські настрої,

– зауважив він.

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