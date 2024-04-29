Росіяни запустили по місту ракети. Окрім людей, загинула також і собака. Що відомо про жертв російської атаки – передає 24 Канал.

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Російський терор

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер о 19:23 повідомив, що внаслідок російської атаки на місто загинуло двоє людей, а також собака. Окрім цього, відомо про поранених різного ступеню тяжкості.

Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу,

– написав Кіпер.

Раніше голова ОВА повідомив, що пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. ЗМІ пишуть про ймовірну пожежу у резиденції Сергія Ківалова – одеський "Замок Гаррі Поттера". У мережі поширили відео, на якому над палацом здіймаються клуби диму.

У мережі публікують фото диму з "Замку Гаррі Поттера" / Суспільне

Ймовірно, що ворог міг вдарити "Іскандером" з касетною бойовою частиною.

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