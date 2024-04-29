Відповідну інформацію підтвердили джерела 24 Каналу в МГУ.
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Загибель проректора
Російська ракетна атака на Одесу 29 квітня забрала життя проректора Міжнародного гуманітарного університету Бориса Васильєва.
Борис Васильєв загинув під час атаки на Одесу / фото МГУ
Зазначимо, що о 20:52 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок російської атаки на місто загинуло 4 осіб. Серед них було троє жінок та один чоловік. Ще один чоловік помер унаслідок інсульту, який спровокувала атака. Також станом на зараз відомо вже про 32 постраждалих.
Удар по Одесі
- Ввечері 29 квітня ворог цинічно вдарив по цивільній інфраструктурі Одеси. Зокрема, горів палац Одеської юридичної академії. Вогонь охопив більш як 600 квадратних метрів. Стало відомо, що вогнеборці вже ліквідували масштабну пожежу мансардного поверху.
- Зазначалося, що однією з постраждалих є дівчинка, якій немає й 5 років – вона у край важкому стані.
- Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що на стінах навколо ураженого об’єкту спостерігаються дірки від шрапнелей. Тобто, атакували окупанти боєприпасом, який розрахований на ведення бойових дій – ворог хотів завдати якнайбільшої шкоди цивільним.
- Також під час атаки було поранено ексрегіонала та президента Національного університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова. Зазначається, що він отримав осколкове поранення правого стегна. Спочатку його доправили до міської лікарні, а згодом звідти він виїхав до приватного медзакладу.
- Варто також зазначити, що у 2013 році Владімір Путін нагородив Ківалова медаллю Пушкіна "За великий внесок у збереження й популяризацію російської мови й культури за кордоном". Тоді ж нагороду отримали й відомі зрадники Олег Царьов та Вадим Колесніченко.
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