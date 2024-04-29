Соответствующую информацию подтвердили источники 24 Канала в МГУ.

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Гибель проректора

Российская ракетная атака на Одессу 29 апреля унесла жизнь проректора Международного гуманитарного университета Бориса Васильева.

Борис Васильев погиб во время атаки на Одессу / фото МГУ

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и коллегам погибшего. Вечная память.

Отметим, что в 20:52 мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате российской атаки на город погибло 4 человека. Среди них было трое женщин и один мужчина. Еще один человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака. Также по состоянию на сейчас известно уже о 32 пострадавших.

Удар по Одессе