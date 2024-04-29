Сейчас спасательные службы ликвидируют последствия вражеской атаки. В то же время медики спасают жизни пострадавших. Все, что известно о ракетной атаке по Одессе 29 апреля – читайте в нашем материале на 24 Канале.

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В городе слышали взрывы

Вечером, 29 апреля, в 18:25 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях. Мониторинговые каналы сообщали о существовании баллистической ракеты в пределах Одесского района.

Уже в 18:27 жители Одессы услышали громкий взрыв, об этом рассказали корреспонденты 24 канала. Уже через несколько минут ракетный удар по городу также подтвердили в ОВА.

По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек. Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы,

– сообщил председатель ОВА Олег Кипер.

Сейчас тип ракеты, которой атаковали Одессу, устанавливается, но можно сказать, что в ней была шрапнель, которая используется для уничтожения живой силы. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

"Как вы видите, удар нанесен по гражданской инфраструктуре, по спортивным комплексам. Никаких военных объектов в этой локации не наблюдается и никогда не наблюдалось", – добавил он.

Что известно о погибших и пострадавших

По состоянию на 18:59 в Одесской ОВА рассказали о том, что в результате удара по Одессе пострадало 8 человек, которые получили ранения различной степени тяжести, среди травмированных и 12-летний мальчик. Там отметили, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Впоследствии также стало известно, что в результате российской ракетной атаки погибли два человека и собака.

По состоянию на 19:53 количество пострадавших в результате российской ракетной атаки возросло до 17 человек. По меньшей мере двое из них в тяжелом состоянии. Раненым оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать соответствующие службы.

Уже в 20:44 Олег Кипер сообщил, что количество жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек. Согласно обнародованной информации, из-за атаки погибли три женщины и один мужчина.

Позже, по уточненной информации, выяснилось, что к сожалению, пострадало 28 человек. Среди них есть двое детей – 16 и 5 лет, и одна беременная женщина. Четверо раненых по состоянию на сейчас находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Психологами ГСЧС и национальной полиции оказана помощь 37 лицам, из которых 2 ребенка. По предварительной информации погибли 4 человека. Пострадали 29 человек, из них 2 ребенка,

– говорится в сообщении спасателей.

По состоянию на 22:00 четыре человека погибли, также убита собака. Еще один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой. 32 человека ранены, 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременна. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых также в реанимации.

Есть повреждения инфраструктуры

Как сообщал Олег Кипер, в результате вражеского обстрела есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы.

Последствия удара по Одессе / Фото Геннадия Труханова

Как рассказали в ГСЧС, пожарные ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа в четырехэтажном здании площадью 600 квадратных метров.

Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия удара / Фото ГСЧС

В СМИ сообщают о том, что в Одессе после взрывов произошло сильное возгорание во дворце студентов Одесской юридической академии. Известно, что в народе его называют "замком Гарри Поттера".

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Вспыхнувшее, здание, находится на берегу моря. Отметим, что оно ранее принадлежало экс-нардепу-регионалу Сергею Кивалову. На кадрах заметно, что крыша "замка Гарри Поттера" практически полностью сгорела.

Последствия атаки на город / Фото Офиса генпрокурора

Ранен экс-нардеп Кивалов

Отдельно в соцсетях распространяют сообщения о том, что в результате атаки был травмирован бывший народный депутат Сергей Кивалов.

Отмечается, что он получил осколочное ранение правого бедра. Об этом Суспильному подтвердил проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

В СМИ отмечают, что политика госпитализировали с венозным кровотечением в городскую больницу №10, оттуда он выехал в частную клинику.

Прокуратура начала расследование

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 29 апреля около 18:30 вооруженные силы России осуществили ракетный удар по Одессе. Известно о 4 погибших и 28 пострадавших, среди которых двое детей 5 и 16 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь,

– говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии России.