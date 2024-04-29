Сообщается, что возгорание уже заняло значительную площадь здания. Соответствующую информацию сообщила пресс-секретарь областного управления ГСЧС Марина Аверина.
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Пожар во Дворце студентов
Марина Аверина сообщила, что в результате пожара в так называемом "замке Гарри Поттера" погиб один человек. В то же время огонь охватил более 600 квадратных метров Дворца студентов Одесской юридической академии.
Очень сложный пожар, из-за сложности подъезда к зданию. Тяжелая техника не может приблизиться на эффективную дистанцию,
– отметила она.
Как сообщает ГСЧС, пожарные ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа.
Кроме этого есть информация о том, что в здании, которое оказалось под обстрелом, погиб один человек. Еще один человек погиб на склонах. Добавим, что по сообщениям местных властей, в Одессе 29 апреля погибло уже 4 граждан – одновременно есть пострадавшие в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.
Что известно об атаке на Одессу
- Примерно в 18:30 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения с Юга. Через несколько минут после тревоги в Одессе прогремел взрыв. Впоследствии власти сообщили о поражении жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
- По состоянию на 21:37 известно о 4 погибших граждан и собаке, а также о 29 пострадавших. Среди них двое детей, а также беременная женщина. Четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи.
- В то же время также стало известно о ранении экс-регионала Сергея Кивалова. Соответствующую информацию подтвердил проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров. Отмечается, что он получил осколочное ранение правого бедра и был госпитализирован в частную больницу.
- Отметим, что в 2013 году Владимир Путин наградил Кивалова медалью Пушкина "за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом". Тогда же награду получили и известные предатели Олег Царев и Вадим Колесниченко.