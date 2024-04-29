Тип ракети, якою був завданий смертельний удар, ще встановлюється. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
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Чим вдарила Росія
Втім, вже зараз можна впевнено сказати, що противник розраховував спричинити якомога більше жертв серед людей.
Про це свідчить той факт, що у ракети, якою вдарили по місту, була шрапнель, яка використовується для знищення живої сили.
Плетенчук зауважив, що окупанти цілилися саме по цивільній інфраструктурі. Адже полизу немає жодних військових об'єктів.
Капітан розповів, що на стінах навколо ураженого об’єкту спостерігаються дірки від шрапнелей. Тобто, атакували окупанти боєприпасом, який розрахований на ведення бойових дій.
Удар по Одесі: що відомо
- 29 квітня близько 18:30 окупанти здійснили ракетний удар по Одесі. Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу використання противкником балістичного озброєння.
- Наразі відомо про 4 загиблих та 28 постраждалих, серед яких двоє дітей 5 та 16 років. Постраждалим надається медична допомога.
- Відомо, що серед поранених – колишній народний депутат Сергій Ківалов. Політик отримав осколкове поранення правого стегна. Його спочатку госпіталізували до міської лікарні, а потім перевели до приватної клініки. ЗМІ поділилися відео госпіталізації чиновника.
- Загарбники пошкодили житлові будинки та низку інших об'єктів цивільної інфраструктури.
- Зокрема, відбулося ураження палацу студентів Одеської юридичної академії. Там сталася масштабна пожежа. Станом на 21:45 вогнеборці ліквідували полум'я на мансардному поверсі у 4-х поверховій будівлі на площі 600 метрів квадратних.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Мер міста Труханов емоційно відреагував на атаку. "Одеса. Люди гуляють біля моря, а вони стріляють, як вони кажуть своїм л*х*м туп*р*лим там, що вони себе захищають, вбиваючи дітей, людей", – йдеться у зверненні міського голови.