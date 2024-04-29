Тип ракети, якою був завданий смертельний удар, ще встановлюється. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

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Втім, вже зараз можна впевнено сказати, що противник розраховував спричинити якомога більше жертв серед людей.

Про це свідчить той факт, що у ракети, якою вдарили по місту, була шрапнель, яка використовується для знищення живої сили.

Плетенчук зауважив, що окупанти цілилися саме по цивільній інфраструктурі. Адже полизу немає жодних військових об'єктів.

Капітан розповів, що на стінах навколо ураженого об’єкту спостерігаються дірки від шрапнелей. Тобто, атакували окупанти боєприпасом, який розрахований на ведення бойових дій.

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