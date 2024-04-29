Ввечері в Одесі пролунав гучний вибух загарбники запустили по місту балістичні ракети. Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу, на жаль не обійшлося без загиблих та поранених містян. Пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

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Ворог завдав підлого удару по цивільній інфраструктурі

Ввечері, 29 квітня, Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння з Півдня. За кілька хвилин після тривоги в Одесі пролунав вибух, внаслідок якого пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що станом на 20:18 відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки. Наразі усі відповідні служби працюють на місці. Зауважимо, що подробиці стосовно масштабів обстрілу Одеси досі з'ясовують.

На жаль, вже відомо про загиблих – двоє людей та собака. Є поранені – їм надається медична допомога. Пошкоджено цивільну інфраструктуру – наслідки уточнюються,

– розповів він.

Наслідки удару по Одесі / Фото Геннадія Труханова

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