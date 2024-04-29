Вечером в Одессе прогремел громкий взрыв захватчики запустили по городу баллистические ракеты. Известно, что в результате вражеского обстрела, к сожалению, не обошлось без погибших и раненых горожан. Повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Смотрите также В Харькове – прилет по жилой застройке: есть пострадавшие

Враг нанес подлый удар по гражданской инфраструктуре

Вечером, 29 апреля, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения с Юга. Через несколько минут после тревоги в Одессе прогремел взрыв, в результате которого повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что по состоянию на 20:18 известно о 20 раненых в результате вражеской атаки. Сейчас все соответствующие службы работают на месте. Заметим, что подробности относительно масштабов обстрела Одессы до сих пор выясняют.

К сожалению, уже известно о погибших – два человека и собака. Есть раненые – им оказывается медицинская помощь. Повреждена гражданская инфраструктура – последствия уточняются,

– рассказал он.

Последствия удара по Одессе / Фото Геннадия Труханова

Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграмме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!

Что известно о сегодняшнем ударе по Одессе: главное