29 апреля захватчики запустили ракету по Одессе. По данным ОВА, в городе повреждены жилые дома, а также горит дворец студентов Одесской юридической академии, известный как "дворец Гарри Поттера".

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Пострадал экс – нардеп

Согласно официальной информации, оккупанты убили двух человек и собаку. Также известно о 17 пострадавших с ранениями разной степени тяжести. Среди них – 12-летний мальчик.

Отдельно в соцсетях распространяются сообщения о том, что в результате атаки был травмирован бывший народный депутат Сергей Кивалов.

Отмечается, что он получил осколочное ранение правого бедра. Это подтвердил в комментарии Суспильному проректор НУ "ОЮА" Валентин Федоров.

Так, в сети распространили видео, на котором якобы зафиксирована госпитализация экс-ардепа.

Кивалова ранили в Одессе: видео соцсети

В СМИ отмечают, что политика госпитализировали с венозным кровотечением в городскую больницу №10, оттуда он выехал в частную клинику.

Что известно о Кивалове