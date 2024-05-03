Вибухи у Харкові підтвердила місцева влада. Голова ОВА заявив, що окупанти завдають ударів. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті, закликає 24 Канал.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Що вже відомо про вибухи у Харкові

Близько 13:50 у Харківській області оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. Вже о 13:57 військові повідомили про ворожі пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

О 13:59 міський голова Ігор Терехов написав, що у Харкові чутно вибух. Також закликав бути обережними. Вибухи підтвердив і очільник ОВА.

Окупанти завдають ударів. Харків та район, будьте в укриттях!

– закликав Олег Синєгубов.

Уже о 14:12 Терехов повідомив, що, попередньо, був приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови.

Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами... Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

– зазначив міський голова.