Вибухи у Харкові підтвердила місцева влада. Голова ОВА заявив, що окупанти завдають ударів. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті, закликає 24 Канал.
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Що вже відомо про вибухи у Харкові
Близько 13:50 у Харківській області оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. Вже о 13:57 військові повідомили про ворожі пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
О 13:59 міський голова Ігор Терехов написав, що у Харкові чутно вибух. Також закликав бути обережними. Вибухи підтвердив і очільник ОВА.
Окупанти завдають ударів. Харків та район, будьте в укриттях!
– закликав Олег Синєгубов.
Уже о 14:12 Терехов повідомив, що, попередньо, був приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови.
Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами... Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція.
– зазначив міський голова.