Так, там по опівдні пролунали вибухи. Деталі про вибухи в Харкові розповість 24 Канал.

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Харків під атакою окупантів

В п'ятницю, 3 травня, Харків вкотре потерпає від атаки ворога.

Повітряну тривогу в області оголосили о 12:18. Буквально через хвилину в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння для Харківської та Полтавської областей,

– йдеться в повідомленні.