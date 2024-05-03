Так, там по опівдні пролунали вибухи. Деталі про вибухи в Харкові розповість 24 Канал.
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Харків під атакою окупантів
В п'ятницю, 3 травня, Харків вкотре потерпає від атаки ворога.
Повітряну тривогу в області оголосили о 12:18. Буквально через хвилину в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння для Харківської та Полтавської областей,
– йдеться в повідомленні.