Звук вибуху в обласному центрі почули об 11:00 2 травня 2024 року. Повітряну тривогу Харківській області о 10:13.
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Що відомо про вибухи в Харкові
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині,
– попередили Повітряні сили ЗСУ.
За хвилину до цього Суспільне написало, що:
- на півночі Харкова було чутно вибух. Ймовірно, він пролунав за межами міста;
- повторний вибух пролунав у Харкові.