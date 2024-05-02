Речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна також розповіла про наслідки ворожої атаки. Вона наголосила, що рятувальники усю ніч приборкували вогонь.
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Масштабна пожежа охопила складські приміщення
Увечері 1 травня росіяни цинічно вдарили по відділенню та складам "Нової пошти". Там спалахнула масштабна пожежа, яка охопила площу 6 тисяч квадратних метрів.
Рятувальники усю ніч ліквідовували пожежу. Як пояснила Аверіна, складність локалізації полягала у тому, що загоряння на складі мало велике пожежне навантаження. Окрім того, вночі повторно лунав сигнал повітряної тривоги й рятувальники перебували в укритті. За цей час вогонь розповсюджувався й знову розгорався у тих місцях, де раніше був локалізований.
Як рятувальники ліквідовували пожежу: дивіться відео
Загалом, над ліквідацією наслідків ворожої атаки на складських приміщеннях пошти працювало 68 рятувальників. Було задіяно 19 одиниць різної спецтехніки.
Окрім того, вибуховою хвилею також було пошкоджено одну з пожежних частин. Там вибито скло в деяких приміщеннях, а також є пошкодження стелі. На щастя, рятувальники не постраждали, оскільки перебували в безпечному місці.
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Удар по Одесі 1 травня: що відомо
- Увечері 1 травня в Одесі прогриміли потужні вибухи. Тривогу через загрозу ударів балістикою оголосили о 21:55, а вже за кілька хвилин – пролунало 2 потужні вибухи.
- Як згодом стало відомо, окупанти вдарили по сортувальному депо та відділенню "Нової пошти". Це підтвердили в компанії. Як повідомили у пресслужбі "Нової пошти", співробітники не постраждали, адже були в укритті. Також в компанії додали, що внаслідок удару було знищено сотні посилок – їхню вартість компенсують.
- Внаслідок атаки постраждало 14 осіб. Госпіталізували лише одного чоловіка – його стан оцінюють як середній, усі інші постраждалі отримали допомогу на місці.