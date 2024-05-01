Під час російської ракетної атаки касетною ракетою "Іскандер" в понеділок, 29 квітня, загинули п'ятеро мирних жителів та собака, а після атаки 30 квітня ще троє загиблих людей. Українська влада звинуватила росіян в застосуванні касетної зброї, що завдає невибіркової шкоди цивільному населенню. Жодних військових об'єктів поблизу місць ракетних ударів не було.

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Ціль терору – мирні мешканці

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Росія випустила балістичну ракету "Іскандер" з касетною боєголовкою під час атаки в понеділок по людному місцю, де гуляли мешканці міста.

У слідства є підстави вважати, що рішення про застосування такої зброї російські військові прийняли навмисне, щоб знищити якомога більше мирних українських громадян,

– говорить Костін.

До заяви було включено відео атаки, на якому видно, що ціллю нападу була портова зона з кількома спортивними спорудами неподалік. На відео також видно приблизно 30 невеликих вибухів, імовірно спричинених суббоєприпасами ракети.

Польський військовий аналітик Rochan Consulting Конрад Музика сказав, що вибухи, схожі були на дію касетного боєприпасу. Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк також написала в соціальній мережі X, що Росія використала касетні боєприпаси під час цієї атаки.

У Кремлі ніяк не прокоментували власну ракетну атаку на Одесу. Американські ж офіційні особи заявили, що їм відомо про атаку на Одесу 29 квітня і про заяву України про використання Росією касетних боєприпасів, але вони не можуть підтвердити цей факт.

Чому світ відмовляється від касетних боєприпасів

У 2008 році майже 100 країн світу підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, обіцяючи не виробляти, не використовувати, не передавати та не накопичувати через їх велику небезпеку для цивільного населення. США, Росія та Україна не є учасниками цього договору. Під час війни касетні боєприпаси різних видів використовували як росіяни, так і Сили оборони України.

Боєприпаси, що розділяються перед потраплянням в ціль на менші суббоєприпаси, здатні уражати великі площі та знищувати ворожу піхоту, засоби ППО та навіть бронетехніку. Втім, вони є досить підступними, адже майже 20 відсотків досить дешевих і простих суббоєприпасів відмовляють і не розриваються, що значно ускладнює розмінування територій, де проходили бойові дії.

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