Пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина также рассказала о последствиях вражеской атаки. Она отметила, что спасатели всю ночь укрощали огонь.

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Масштабный пожар охватил складские помещения

Вечером 1 мая россияне цинично ударили по отделению и складам "Новой почты". Там вспыхнул масштабный пожар, который охватил площадь 6 тысяч квадратных метров.

Спасатели всю ночь ликвидировали пожар. Как пояснила Аверина, сложность локализации заключалась в том, что возгорание на складе имело большую пожарную нагрузку. Кроме того, ночью повторно звучал сигнал воздушной тревоги, и спасатели находились в укрытии. За это время огонь распространялся и снова разгорался в тех местах, где ранее был локализован.

Как спасатели ликвидировали пожар: смотрите видео

В общем, над ликвидацией последствий вражеской атаки на складских помещениях почты работало 68 спасателей. Было задействовано 19 единиц различной спецтехники.

Кроме того, взрывной волной также была повреждена одна из пожарных частей. Там выбиты стекла в некоторых помещениях, а также есть повреждения потолка. К счастью, спасатели не пострадали, поскольку находились в безопасном месте.

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