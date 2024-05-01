В компании показали страшные кадры последствий российской атаки. Уточнили, что российская ракета попала в сортировочное депо и отделение.

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Россияне ударили по Новой почте

На обнародованных кадрах видно масштабный пожар. В небо поднялся густой дым. От увиденного трудно сдерживать эмоции.

Ночь 1-го мая. Одесса. Сортировочное депо и отделение Новой почты. Только что в них попала ракета россиян. Среди наших сотрудников погибших и пострадавших нет,

– сообщили в компании.

Добавили, что оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, – будет компенсирована клиентам в полном объеме.

"Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки которые были в пути, – перенаправлены на 3 отделения Новой почты в Одессе. Берегите себя, не игнорируйте тревоги. В таких случаях счет идет на секунды. Будем держать в курсе", – отметили в Новой почте.

В результате обстрела есть пострадавшие

Около 23 часов глава ОВА сообщил, что в результате российской атаки баллистическими ракетами уже известно по меньшей мере о 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар.