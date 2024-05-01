Российская оккупационная армия продолжает цинично наносить удары по городам Украины. Поздним вечером 1 мая в Одессе раздались взрывы. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

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Оккупанты нанесли удар по Одессе баллистикой

Около 22:52 глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем телеграм-канале сообщил, что российские захватчики цинично атаковали Одессу. В результате вражеского удара, к сожалению, известно о повреждениях и многих пострадавших.

Пока известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар,

– сказал он.

Известно, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена ​​ориентировочно в 21:55. Воздушные силы предостерегали и предупреждали о возможности баллистического удара со стороны страны-агрессорки. Уже через несколько минут в городе прогремели 2 взрыва.

На данный момент детали относительно пострадавших и масштабов повреждений уточняют, подробности будут обнародованы впоследствии. Глава Одесской ОВА добавил, что информация о последствиях вражеского удара будет дополняться.

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Россия не прекращает баллистические обстрелы Одессы и области