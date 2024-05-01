К сожалению, в результате российского обстрела есть жертвы и раненые. Кроме того, повреждены жилые дома. Городской голова показал кадры последствий ночной атаки агрессора.
Важно Россия цинично ударила по Одессе баллистикой, 5 погибших: все, что известно о вражеской атаке на город
В результате ракетных ударов повреждена гражданская инфраструктура
Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. В частности, выбиты окна и двери.
Последствия российского обстрела: смотрите видео
Мэр отметил, что утром на месте начнет работу оперативный штаб районной администрации.
"Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались "сакральные даты". Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я вас очень прошу максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья", – отметил городской голова.
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Что уже известно об ударах по Одессе 30 апреля
- Около 23:26 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Юга. Уже через две минуты призвали жителей Одессы немедленно перейти в укрытие.
- Вскоре в городе прогремела серия взрывов.
- Оккупанты ударили по Одессе баллистикой.
- Враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки погибло три человека, еще столько же – ранены.
- Труханов отметил, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
- Также известно о повреждении гражданской инфраструктуры.