Об этом сообщила журналистка 24 Канала, которая находится в городе. Детали о взрывах в Одессе читайте в материале.

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Взрывы в Одессе

Российская оккупационная армия ни на день не прекращает атаковать Украину. Поздно вечером во вторник, 30 апреля, в Одессе прогремели взрывы.

В 23:26 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики. Перед этим в Одесской области уже раздавались сигналы воздушной тревоги.

"Угроза применения баллистического вооружения с Юга!", – написали в Воздушных силах.

Уже через 2 минуты жителей Одессы попросили срочно пройти в укрытие.

Одесса – срочно в укрытие!,

– отметили в Воздушных силах.

В 23:31 в городе были слышны взрывы. Буквально через 11 минут в Одессе снова прогремел взрыв.

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Уже в 23:46 в Одессе в очередной раз прогремел взрыв. Журналистка 24 Канала, которая находится в городе, отмечает, что он был очень сильный.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя! Еще один пуск!,

– сообщили в 23:48 в Воздушных силах.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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