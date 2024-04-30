Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что атака врага на Одессу вызвала желание мести врагу. Россияне имеют целью убить как можно больше гражданских людей.

Смотрите также Россияне ударили по Одессе: повреждены жилые дома

Настроения одесситов

По словам Братчука, если сигнал воздушной тревоги есть ночью, люди могут спуститься в укрытия в доме. Если тревога раздается днем, люди, обычно, не находятся дома и для того, чтобы найти укрытие нужно время. Такие удары определенную часть одесситов вернули к тем реалиям войны, которые у нас есть сегодня.

Никаких панических настроений ни в Одессе, ни в области нет. Есть желание холодной мести,

– подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Стратегия россиян

По словам Братчука, если принять во внимание военно-экономическую плоскость, то россияне пытаются нанести удары по критической, энергетической и военной инфраструктуре. Что касается давления на гражданских людей, то эта стратегия была постоянная. Россия пытается убивать как можно больше мирных жителей Украины для того, чтобы власть начала искать пути для переговоров.

"Это самая главная цель врага и эту стратегию он не оставляет", – отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Важно! Россияне ударили 29 апреля по Одессе баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Это оружие предназначено для массового уничтожения гражданского населения. По состоянию на 30 апреля известно уже о 5 погибших в результате ракетной атаки врага.

Ракетные обстрелы россиян: последние новости