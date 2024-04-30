Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що атака ворога на Одесу спричинила бажання помсти ворогу. Росіяни мають на меті вбити якомога більше цивільних людей.

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Настрої одеситів

За словами Братчука, якщо сигнал повітряної тривоги є вночі, люди можуть спуститись до укриттів у будинку. Якщо тривога лунає вдень, люди, зазвичай, не перебувають вдома і для того, щоб знайти укриття потрібен час. Такі удари певну частину одеситів повернули до тих реалій війни, які в нас є сьогодні.

Жодних панічних настроїв ні в Одесі, ні в області немає. Є бажання холодної помсти,

– підкреслив речник Української добровольчої армії "Південь".

Стратегія росіян

За словами Братчука, якщо взяти до уваги воєнно-економічну площину, то росіяни намагаються завдати удари по критичній, енергетичній та військовій інфраструктурі. Що стосується тиску на цивільних людей, то ця стратегія була постійна. Росія намагається вбивати якомога більше мирних жителів України для того, щоб влада почала шукати шляхи для переговорів.

"Це найголовніша мета ворога і цю стратегію він не полишає", – зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Важливо! Росіяни вдарили 29 квітня по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Ця зброя призначена для масового знищення цивільного населення. Станом на 30 квітня відомо уже про 5 загиблих унаслідок ракетної атаки ворога.

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