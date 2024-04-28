Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник. Також повідомлялося, що на одному з об’єктів генерації електроенергії поранено начальника зміни – енергетик отримав контузію.
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Удари по ГТС
Микола Колісник повідомив, що в ніч на суботу ворог вдарив по об'єктах в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. Під ударом опинилися як точки генерації електроенергії, так і об'єкти транспортування природного газу на Заході України.
На сьогодні енергосистема є контрольованою та збалансованою. Вживаємо максимально швидко заходи щодо ліквідації наслідків обстрілів, дефектації того обладнання, яке пошкоджено,
– зазначив Колісник.
Він пояснив, це потрібно аби зрозуміти, як швидко можна відновити втрачену потужність.
Також Міненерго збалансовує систему власною генерацією та імпортом. Технічної допомоги за минулу добу не було. Окрім цього через сприятливу погоду збільшився об'єм зеленої генерації. Міністерство працює над збільшенням потужності на міждержавних з'єднаннях. Структура має окремий план щодо підвищення втраченої маневрової потужності.
Деталі атаки Росії
- У ніч проти 27 квітня в Україні росіяни застосували 34 ракети повітряного, наземного та морського базування, серед яких були й "Кинджали". Наші сили ППО змогли знищити 21 повітряну ціль.
- Ракети "Кинджал" цього разу збити не вдалося. Стало відомо, що ворог націлив їх разом з крилатими ракетами на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах, що у Львівській області.
- Окрім вищезгаданих пошкоджень, у ДТЕК повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 4 їхніх теплоелектростанції. У пресслужбі зазначили, що пошкодження на ТЕС доволі серйозні.