Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник. Также сообщалось, что на одном из объектов генерации электроэнергии ранен начальник смены: энергетик получил контузию.

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Удары по ГТС

Николай Колесник сообщил, что в ночь на субботу враг ударил по объектам в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областей. Под ударом оказались как точки генерации электроэнергии, так и объекты транспортировки природного газа на Западе Украины.

На сегодняшний день энергосистема является контролируемой и сбалансированной. Принимаем максимально быстро меры по ликвидации последствий обстрелов, дефектации того оборудования, которое повреждено,

– отметил Колесник.

Замминистра объяснил, что это позволяет понять, как быстро можно восстановить утраченную мощность.

Важно! В "Нафтогазе" 27 апреля отмечали, что именно его объекты газотранспортной системы атаковали россияне. К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время атака не повлияет на предоставление услуг украинским потребителям.

Также Минэнерго сбалансирует систему собственной генерацией и импортом. Технической помощи за прошедшие сутки не было. Кроме этого из-за благоприятной погоды увеличился объем зеленой генерации. Министерство работает над увеличением мощности на межгосударственных соединениях. Структура имеет отдельный план повышения утраченной маневровой мощности.

Детали атаки России