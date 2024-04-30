Об этом сообщил Сергей Братчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, возле этой локации обычно много людей.

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"Это здание является своеобразным символом, картинкой – интересным объектом города. Он принадлежит Юридической академии. Локация известна не только "замок Гарри Поттера", там расположены спортивные объекты, где всегда занимаются много детей", – отметил Братчук.

На территории дворца всегда много людей

Он отметил, что враг тоже это знал и понимал, а манера россиян неизменна – терроризм.

Речь об очередном террористическом акте со стороны России. Они прекрасно понимали, что там есть гражданские люди, может быть много детей. Понимали, что там есть спортивные площадки, есть стадионы, что там мирная жизнь, насколько она возможна в нашем фактически прифронтовом на сегодня городе,

– подчеркнул Братчук.

По его словам, враг продолжает удары целенаправленно по гражданским объектам.

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