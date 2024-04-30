Про це повідомив Сергій Братчук в етері телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, біля цієї локації зазвичай багато людей.

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"Ця будівля є своєрідним символом, картинкою – цікавим об'єктом міста. Він належить Юридичній академії. Локація відома не лише "замок Гарі Поттера", там розташовані спортивні об'єкти, де завжди займаються багато дітей", – зазначив Братчук.

На території палацу завжди багато людей

Він наголосив, що ворог теж це знав і розумів, а манера росіян незмінна – тероризм.

Мова про черговий терористичний акт з боку Росії. Вони прекрасно розуміли, що там є цивільні люди, може бути багато дітей. Розуміли, що там є спортивні майданчики, є стадіони, що там мирне життя, наскільки воно можливе у нашому фактично прифронтовому на сьогодні місту,

– наголосив Братчук.

За його словами, ворог продовжує удари цілеспрямовано по цивільних об'єктах.

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