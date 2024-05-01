Взрывы в Одессе прогремели около 23:36 30 апреля. В ОВА сообщили, что враг атаковал город баллистическими ракетами. Оккупанты убили трех человек.

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Враг снова ударил по Одессе

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что враг нанес удар по гражданской инфраструктуре. К сожалению, 3 человека погибли, еще 3 получили ранения.

Местное издание "Думская" пишет, что выбиты окна железнодорожного вокзала.

В результате атаки погибло три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших,

– написал Кипер.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким жертв в результате террористического обстрела. Светлая память.

Погибли 2 подростков, – СМИ

Одесский телеграмм-канал "Ящик Пандоры" заявил, что погибли два подростка, которые бежали в укрытие во время тревоги. Сообщается, что их убило кассетной частью. Также, по данным канала, погиб сотрудник полиции.

Подчеркнем, что пока это неофициальная информация. Подтверждения от ОВА пока не было.

Стоит отметить, что это – вторая террористическая атака врага по городу в течение двух дней. Поэтому попутно Олег Кипер в очередной раз призвал жителей Одессы оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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