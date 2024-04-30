По состоянию на утро следующего дня после ракетного удара по Одессе 29 апреля известно 32 пострадавших и 5 погибших. Председатель ОВА Олег Кипер около 09:00 сообщил, что в регионе объявлен день траура.

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День траура в Одесской области

По предварительной информации, захватчики выпустили ракету "Искандер-М", что является баллистическим оружием и требует всего несколько секунд для того, чтобы добраться до цели. Шансов на то, чтобы успеть спрятаться, у людей было не так много.

В связи с гибелью пяти человек в результате российской ракетной атаки по Одессе, сегодня в Одесской области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких,

– написал глава ОГА.

Известно, что среди погибших – проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. Сначала со ссылкой на собственные источники 24 Канал информировал о том, что россияне унесли жизнь мужчины. Впоследствии это подтвердили официально в учреждении высшего образования.

Кроме того, один мужчина 1960 года рождения погиб через несколько часов после атаки в результате инсульта. Медики боролись за его жизнь, однако, в конце концов, таки не смогли ничего сделать. Среди тяжело раненых, в больнице также находится 4-летняя девочка.

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