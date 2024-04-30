Станом на ранок наступного дня після ракетного удару по Одесі 29 квітня відомо 32 постраждалих та 5 загиблих. Голова ОВА Олег Кіпер близько 09:00 повідомив, що у регіоні оголошено день жалоби.

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День жалоби на Одещині

За попередньою інформацією, загарбники випустили ракету "Іскандер-М", що є балістичною зброєю та потребує всього декілька секунд для того, аби дістатися цілі. Шансів на те, аби встигнути сховатися, у людей було не так багато.

У зв'язку зі загибеллю п'яти людей внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, сьогодні в Одеській області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких,

– написав очільник ОВА.

Відомо, що серед загиблих – проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Спершу з посиланням на власні джерела 24 Канал інформував про те, що росіяни забрали життя чоловіка. Згодом це підтвердили офіційно в закладі вищої освіти.

Крім того, один чоловік 1960 року народження загинув через декілька годин після атаки внаслідок інсульту. Медики боролися за його життя, однак, зрештою, таки не змогли нічого вдіяти. З-поміж тяжко поранених, у лікарні також перебуває 4-річна дівчинка.

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