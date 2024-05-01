Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, враг выбрал Одессу ключевой целью.

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Как мы видим, враг выбрал сейчас себе ключевой целью Одессу. Ранее он бил и продолжает бить в том числе по Харькову. На этот раз он атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" густонаселенные районы Одессы. В результате чего есть погибшие и пострадавшие люди,

– рассказал Евлаш.

По его словам, эти атаки направлены только на запугивание и дестабилизацию морального состояния населения.

Илья Евлаш отметил, что Россия продолжает наносить удары баллистикой, которую очень сложно перехватить и сбить.

"Только один комплекс, который уже доказал свою эффективность в бою, способен противостоять баллистике, это Patriot. И мы нуждаемся в большем количестве таких систем и ракет к ним, чтобы бороться с российским террором", – добавил спикер.

Евлаш отметил, что враг продолжает террор.

Где россияне применили "Искандер М"

Ранее Россия уже применяла этот тип ракет. По словам Евлаша, они преимущественно предназначены для того, чтобы бить по большим плоскостям.

А вот для чего Россия проводит такие удары среди белого дня, когда многие украинцы просто прогуливались по набережной, – Евлаш иронично заметил, что не знает и не понимает.

Враг в очередной раз атаковал Одессу