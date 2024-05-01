В Силах обороны юга Украины, в ночь на 1 мая враг нанес очередной удар по Одессе баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма.

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В результате попадания подверглись разрушениям административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения.

"С ночи ведутся работы по устранению последствий атаки. Информация о пострадавших и погибших уточняется", – рассказали в ВСУ.

Также отмечается, что продолжаются контрдиверсионные мероприятия по поиску и установлению возможных приспешников российских террористов.

Последствия российской атаки / Фото Сил обороны Юга

Главное об атаке

В ночь на 1 мая в Одессе прогремели взрывы. руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки врага погибли три человека, еще трое ранены.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш рассказал, враг сейчас выбрал себе ключевой целью Одессу. В ночь на 1 мая оккупанты атаковали город тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" – их запустили по густонаселенным районам города.