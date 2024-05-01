Об этом сообщила журналистка 24 Канала, находящаяся в городе. Детали о взрывах в Одессе читайте в материале.
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В Одессе прогремели взрывы
Захватчики ни дня не унимаются и терроризируют население Украины. Поздно вечером в среду, 1 мая, в Одессе жители города слышали взрывы.
В Одесской области сигнал воздушной тревоги раздавался в 21:55. В Воздушных силах через минуту сообщили об угрозе баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!,
– говорится в сообщении.
Уже в 21:58 в Одессе прогремело 2 взрыва.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 22:18 отметил, что вражеская цель исчезла.
Россия атаковала Одессу в ночь на 1 мая: чем ударили оккупанты
- Илья Евлаш отметил, что враг выбрал сейчас себе ключевой целью Одессу. Ранее он бил и продолжает бить в том числе по Харькову. На этот раз противник атаковал тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" по густонаселенным районам Одессы. В результате чего есть погибшие и пострадавшие люди.
- По его словам, эти атаки направлены только на запугивание и дестабилизацию морального состояния населения.
- Представитель Воздушных сил отметил, что Россия продолжает наносить удары баллистикой, которую очень сложно перехватить и сбить.