Напомним, что огонь охватил более 600 квадратных метров дворца студентов Одесской юридической академии. К слову, в народе его прозвали "замком Гарри Поттера", или – "замком Кивалова".

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Последствия после пожара в "замке Кивалова"

В результате атаки оккупационной армии по Одессе 29 апреля начался пожар во дворце студентов Одесской юридической академии. Отмечалось, что возгорание заняло значительную площадь здания. Судя по фото, которые тогда распространяли в сети, крыша "замка Гарри Поттера" практически полностью сгорела.

Уже в среду, 1 мая, в сети опубликовали кадры, как здание выглядит изнутри после пожара.

"Замок Кивалова" после пожара / Фото "Думская"

В частности, сейчас вместо крыши – синеет одесское небо, ведь пожар, который имел большие масштабы, полностью его разрушил, оставив только металлические конструкции. На фото видно, что с креплений свисают остатки деревянных балок.

Мебель и техника, находившиеся внутри, также уничтожены. Заметно, что кое-где обвалились стены, а обломками завалило лестницу и пол.

Детали о пожаре в "замке Кивалова": коротко