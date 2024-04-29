Зеленский заявил, что именно Украине необходимо прямо сейчас для того, чтобы защитить жизнь украинцев. Также гарант рассказал, о чем шла речь на переговорах с Йенсом Столтенбергом, который сегодня прибыл в Киев.

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Зеленский рассказал, что были доклады по ситуации в Одессе после ракетного удара захватчиков и в Харькове – после удара управляемыми авиабомбами.

Президент выразил свои соболезнования родным и близким погибших в Одессе. Он отметил, что есть много раненых, им сейчас оказывается необходимая помощь. По словам, Зеленского, местные службы и спасатели ГСЧС Украины отреагировали мгновенно. Лидер страны подчеркнул, что важно, чтобы "все службы, все наши люди, от работы которых зависит жизнь украинцев, были максимально эффективными и быстрыми".

По его словам, оперативность в помощи, своевременная и достаточно смелая защита жизни – это то, что нам всем в Украине помогает выстоять.

О чем говорили с Генсеком НАТО

Он отметил, что именно об оперативности сегодня много было и на переговорах с Генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.

Своевременные поставки оружия для наших воинов, своевременные и достаточные решения о ПВО для Украины – это то, что необходимо прямо сейчас для защиты жизни. Тем более что у партнеров действительно есть все необходимые системы, действительно есть все необходимое качество оружия, чтобы наши воины могли действовать значительно результативнее,

– подчеркнул гарант.

Зеленский также поблагодарил Столтенберга за понимание и готовность помогать. Он отметил, что ежедневные ракетные удары, которые наносит Россия, попытки врага разрушить больше наших позиций, которые он осуществляет каждый день, – все это можно остановить, можно сорвать российские наступательные планы.

"Но для этого украинская сила должна опираться на достаточную поддержку от партнеров – на "петриоты", которые нужны здесь, на 155-й калибр, который должен звучать на фронте максимально уверенно, на достаточно дальнобойное оружие, которое может и должно уничтожить российскую логистику", – подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, все разведки партнеров проинформированы об угрозах и перспективах, которые есть сейчас. "Мы должны сделать все, чтобы достичь наших целей – общих целей всех в мире, кто презирает террористов", – подчеркнул лидер Украины.

Как прошла Ставка

Владимир Зеленский рассказал, что 29 апреля состоялась Ставка. Он заслушал развернутый доклад Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского. В частности, речь шла о фронте, украинских позициях, наиболее горячих направлениях и поставках, которых ожидает наша страна.

Также был и доклад руководителя ГУР, руководителя СБУ, представителей Координационного штаба – по переговорам об освобождении пленных.

Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность – настолько, насколько это возможно, – какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой,

– подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех, кто действительно заботится о наших людях и всю нашу страну, каждому и каждой, кто помогает Украине. Также гарант Украины выразил благодарность всем, кто сражается против российского зла.

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